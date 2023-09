Documentário aborda a intuitiva conexão entre cavalos e humanos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A cineasta, produtora e diretora brasileira Flávia Moraes lançou nesta segunda-feira, 25, no Rio de Janeiro, o documentário Visions in the Dark. O filme aborda a relação entre seres humanos e cavalos e já recebeu 24 prêmios em festivais como LA Documentary Film Festival, Berlin Indie Film Festival (melhor documentário e melhor direção), London Independent Film Awards (melhor direção), Barcelona Indie Awards (melhor fotografia), Milan Independent Awards (melhor filme) e Paris Play Film Festival (melhor direção, edição e fotografia).

Ao longo de quatro anos, Flávia viajou pela Patagônia, Irlanda, França e Alemanha, além dos Estados Unidos, para contar as histórias de Monty Roberts, criador de um método de treinamento não-violento para cavalos (baseado em linguagem corporal silenciosa), e de sua instrutora principal, Denise Heinlein. Para Flávia, a violência imposta sobre os animais pela tradição só revela a impossibilidade humana de construir conexões autênticas por meio da dominação. Assim, o filme usa a relação entre cavalos e treinadores para mostrar como nós nos afastamos de formas intuitivas de comunicação. É um filme “sobre a nossa desconexão com a natureza e que nos levou à cegueira contemporânea”, aponta Flávia Moraes.

A cineasta é conhecida pela atuação no mercado publicitário brasileiro a partir da década de 1990, Flávia Moraes dirigiu trabalhos como o filme Acquaria e o show Quatro Estações. Ela foi a primeira mulher brasileira a ingressar no Directors Guild of America. Nascida em Porto Alegre (RS), desde 2016 a diretora vive na Califórnia (EUA). O novo documentário estreia em breve nos cinemas.

