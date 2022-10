Divórcio de milhões: O valor da fortuna de Gisele Bündchen e Tom Brady

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Os rumores da crise no casamento de Gisele Bündchen, 42 anos, e Tom Brady, 45, seguem ganhando força, apesar de ambos não falarem do assunto publicamente. Uma das modelos mais famosas do mundo, Gisele tem uma fortuna estimada em 400 milhões de dólares – cerca de 2,1 bilhões de reais. Ela chega a faturar 40 milhões de dólares – 211 milhões de reais – em apenas um ano. Já Tom Brady, um dos maiores atletas do futebol americano, tem a fortuna de 250 milhões de dólares – cerca de 1,3 bilhão de reais – e chegou a faturar 45 milhões de dólares – cerca de 237 milhões – em um ano. Juntos, têm um patrimônio que ultrapassa o valor 650 milhões de dólares – cerca de 3,4 bilhões de reais. Os cálculos foram feitos pelo site norte-americano Celebrity Net Worth. Gisele e Tom são pais de Benjamin, 12 anos, e Vivian, 9.