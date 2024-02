Diretor de empresa de maquiagem explica foco no Carnaval de Salvador

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Sephora, uma das maiores redes de beleza do mundo, firmou parcerias icônicas durante o carnaval. A marca patrocinou a maquiagem da atriz Deborah Secco, da também atriz e rainha de bateria da Grande Rio, Paolla Oliveira, que entra novamente nesse final de semana na Marquês de Sapucaí, além da grande homenageada da Mangueira, a cantora Alcione. “A estratégia esse ano foi dividida em duas grandes ações. A primeira, a gente assinou a beleza de grandes nomes do carnaval. A segunda, foram as ativações nos camarotes, que esse ano optamos por Salvador, capital que, segundo pesquisa, foi o destino mais procurado do carnaval no Brasil”, explica Cataldo, diretor de marketing da Sephora Brasil à coluna.

O executivo conta que a empresa já está no carnaval de Salvador desde 2018, onde a marca possui uma loja. “Nosso investimento vem crescendo na região a cada ano. Carnaval é uma data muito estratégica para a Sephora. Maquiagem e carnaval têm tudo a ver. E pelas pesquisas, esse ano, maquiagem foi mais buscada do que fantasia. A gente não deixou de cobrir o Rio, é uma região muito importante também, mas ficamos na homenagem aos grandes nomes”, diz.

