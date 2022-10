O acordo de Alec Baldwin com a família de Halyna Hutchins

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A família de Halyna Hutchins, morta em 2021 durante as gravações do filme Rust, e Alec Baldwin chegaram a um acordo não revelado no processo de homicídio culposo movido contra o ator e outros. O comunicado foi feito pelo viúvo da diretora e pelo advogado do ator. As gravações do filme serão retomadas em 2023.

Hutchins foi morta aos 42 anos durante a filmagem nos arredores de Santa Fé, Novo México, quando o revólver cenográfico que Alec Baldwin segurava disparou munição real. O diretor Joel Souza também foi atingido, mas sobreviveu. A família de Halyna entrou com processo contra o ator e a produção do filme, alegando uma série de violações de padrões da indústria. Agora, Matthew Hutchins, viúvo de Halyna, será o produtor executivo do filme e receberá parte dos lucros, segundo o comunicado divulgado. “Não tenho interesse em me envolver em recriminações ou atribuição de culpa (aos produtores ou ao Sr. Baldwin). Todos nós acreditamos que a morte de Halyna foi um acidente terrível. Sou grato que os produtores e a comunidade de entretenimento se uniram para prestar homenagem ao trabalho final de Halyna”, disse o viúvo em comunicado.