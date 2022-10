Derrota de Bolsonaro para Lula dispara pesquisas por viagens

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 31 out 2022, 13h15 - Publicado em 31 out 2022, 13h05

Por Gustavo Silva Atualizado em 31 out 2022, 13h15 - Publicado em 31 out 2022, 13h05

Desde o início da apuração dos votos do segundo turno das eleições para presidente de 2022, a plataforma Google recebeu milhares de pesquisas em sua ferramenta a respeito de viagens internacionais. As buscas apresentaram o maior pico durante o começo da madrugada de segunda-feira, 31, momento que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já havia oficialmente logrado vitória sob Jair Bolsonaro (PL) nas urnas. Um fator que chama a atenção são os destinos: Estados Unidos e Portugal, países que bolsonaristas costumam enxergar com bons olhos.

Esses tópicos alcançaram a marca de 100% de interesse, de acordo com o Google, que tem métricas para apontar o engajamento de cada busca ao longo do tempo. Outros assuntos, como “Imigração” e “Lula e Bolsonaro” foram apontados como tramas correlatas; ou seja, as pessoas que pesquisaram sobre viagens para fora do Brasil se mostraram interessadas no resultado das eleições e em questões migratórias. O maior número de interesse sobre “Viagem para Portugal” foi no estado do Espírito Santo, onde Bolsonaro teve vantagem de 17% dos votos sobre o agora eleito Lula. Já a pesquisa “Viagem aos Estados Unidos” teve maior fôlego no Distrito Federal, em que a vantagem de Bolsonaro também foi de 17%.