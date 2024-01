Daniela Mercury sobre carnaval na era Bolsonaro: ‘Era protesto’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ninguém para Daniela Mercury, 58 anos, nesta época do ano. Do próximo domingo, 21, quando estreia seu bloco Chá da Rainha nas ruas do Rio, até o dia 18 de fevereiro, encerrando o calendário carnavalesco em São Paulo, a cantora tem exaustiva agenda de shows pelo país. Em meio à alegria efusiva de seus shows, entre um hit e outro, a baiana nunca escondeu seu posicionamento político – foi das primeiras a falar abertamente contra a gestão Bolsonaro (PL). “Foram carnavais muito difíceis, havia o risco de perdermos a democracia. Defino aquele período como carnavais de protesto, na verdade foram dois, porque teve a pandemia no meio disso aí. O carnaval de 2024 é a confirmação da democracia, mas ainda assim tenso pela geopolítica internacional, pelos conflitos mundiais”, define.

Em conversa com o programa da coluna no Youtube, a baiana faz um balanço de seus 40 anos de carreira, fala da amizade com a ministra Margareth Menezes e revisita uma polêmica declaração do crítico musical Nelson Motta – ele escreveu na década de 1990 que ela era “o sol que veio tirar a MPB da sombra depressiva dos sertanejos, símbolo dos anos de lama”. Agora, Daniela comenta se cantaria algo do gênero em seu trio. No bate-papo, ela também solta a voz em alguns de seus clássicos, que fazem a alegria das multidões. Assista a seguir: