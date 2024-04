Daniela Mercury relata como Madonna influencia sua vida e carreira

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Às vésperas do maior show da carreira de Madonna, a GloboNews exibirá na segunda-feira, 29, o especial Efeito Madonna que mostra como a artista, de 65 anos e mais de 4 décadas de carreira, segue mobilizando multidões ao redor do mundo. O especial aborda a importância política da Madonna e seu legado no avanço de pautas sociais, nas discussões de direitos humanos, sexualidade, mulher, pessoas LGBTQIA+; o movimento dos fãs; e sua influência artística, que revolucionou a indústria de grandes shows, deixando legado para diversos artistas. Como é o caso da cantora Daniela Mercury, fã de Madonna, que conta como a americana influencia sua vida e carreira. A coluna GENTE adianta trecho exclusivo do depoimento:

“Como artista, Madonna sempre foi luz no meu caminho, ela é pioneira, inovadora, corajosa, sempre foi desafiadora, artista que trouxe linguagem diferente para música e videoclipes. Misturou pop, rock música eletrônica, conseguiu, diante das tendências do mundo, seguir o próprio caminho e, ao mesmo tempo, dialogar com novas tendências e gerações. Ela quebrou tabus. É interessante como veio se tornando uma artista cada vez mais importante como formadora de opinião. E isso tem um impacto na minha vida, principalmente por ela ser uma mulher e juntar todos esses talentos: da dança, de ser compositora, de pensar por si mesma, de construir seu trabalho musical com a parceria de muitas pessoas, mas com certeza sobre sua própria liderança. Isso tem muito em comum comigo e é algo que sempre observei”.

A cantora relembra ainda o momento em que a Madonna publicou um vídeo e a música era O que que a baiana tem, na sua voz. “Ver o vídeo da Madonna se maquiando escutando (a música) na minha voz foi um prêmio. Sempre tive expectativa de que ela pudesse observar o que eu estava fazendo, como mulher brasileira, artista que a tem como referência. Foi um prêmio”.