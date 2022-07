Dalton Vigh comenta equiparação salarial entre gêneros no streaming

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Dalton Vigh está no elenco da série Não Foi Minha Culpa, que será lançada no Star+ no dia 10 de agosto. Dirigida por Susanna Lira, a trama narra histórias de vítimas de feminicídios e violência contra mulheres e também conta com nomes como Sandra Corveloni, Malu Mader e Bianca Comparato. Em conversa com a coluna, ele fala detalhes dos bastidores:

“Foi muito importante poder fazer essa produção, o primeiro trabalho que fiz logo depois da pandemia, antes mesmo de Poliana. E conta com um tema central difícil e doloroso. Meu personagem exigiu muita concentração e foco, porque vivencia situações opostas num curto espaço de tempo, já que a história é contada através de flashbacks de momentos distintos de sua vida. Foi muito bom reencontrar a Sandra Corveloni, que além de ser uma das melhores atrizes do Brasil, é também uma grande amiga, uma das pessoas mais queridas que conheço… E também poder trabalhar com a Malu Mader, que acompanhei durante muitos anos e com quem nunca havia trabalhado na Globo. Além disso, nessa produção, os cachês tiveram equiparação salarial entre homens e mulheres, e a equipe era composta em sua maioria por mulheres, inclusive nas funções-chave, operando as câmeras, na direção de fotografia, entre outras funções. Achei superbacana o posicionamento antenado com as mudanças necessárias que vêm acontecendo no audiovisual, muitas vezes ainda a passos lentos”.

O ator também tem trabalho disponível na concorrente Netflix, já que vive Otto Pendletton em As Aventuras de Poliana, trama que constantemente aparece no Top 10 das produções mais assistidas no Brasil. E vive um dos personagens centrais em outro trabalho, a trama policial A Divisão, na Globoplay.

