Cristiano Ronaldo pode ser condenado a 100 chibatadas por adultério

Atualizado em 13 out 2023, 12h06 - Publicado em 13 out 2023, 11h29

Um grupo de legistas pediu à Justiça do Irã a condenação de Cristiano Ronaldo a uma pena de 100 chibatadas por adultério. Segundo o jornal Sharq Emroz, o jogador, comprometido com Georgina Rodriguez, cometeu o “crime” ao abraçar Fatemeh Hamami, artista iraniana solteira, como gesto pelo recebimento de um presente. A pintora, que tem 85% do corpo paralisado, deu um quadro seu pintado por ela com os pés em um evento em Teerã, e ele retribuiu posando para fotos e presenteando-a com uma camisa.

Segundo a lei iraniana, um homem comprometido não pode tocar em uma mulher solteira que não seja da sua família. Cristiano Ronaldo esteve no país para a partida entre o Al-Nassr e o Persépolis, do Irã, pela Liga dos Campeões da Ásia – a partida foi vencida pelo time árabe por 2 a 0.

