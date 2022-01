Covid: Marisa Monte testa positivo e cancela shows no Rio e em São Paulo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Marisa Monte anunciou nesta terça-feira (11) que o teste PCR que havia feito na tarde anterior deu positivo. Por este motivo, a estreia dos shows de sua nova turnê, que aconteceriam nos dias 19, 21 e 22 no Rio de Janeiro, e 27, 28 e 29 em São Paulo, foram adiados.

Marisa conta que tomou as três doses da vacina e está totalmente assintomática. “Em respeito ao bom senso e às recomendações sanitárias achamos prudente adiar as estreias”, afirmou a cantora. “Estamos avaliando as demais datas da temporada de São Paulo, dia a dia, na certeza que faremos a escolha certa em nome da segurança e do bem-estar de todos”, complementou.