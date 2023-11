Conceição Evaristo é vítima da ‘praga’ que acomete escritores-celebridades

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A chegada de Conceição Evaristo à Flip, na manhã deste sábado, 25, foi bastante tumultuada. Uma legião de fãs quase impediu que a autora andasse pelo calçamento de pedras do centro histórico de Paraty (RJ) rumo à casa de cultura onde participaria de um debate. O mal que acomete escritores-celebridades tem como sintoma a perda imediata da capacidade de andar por locais públicos sem serem importunados por pessoas munidas de celulares. Mas não pense que isso se reflete em vendagem de livros. Basta ver a lista dos mais vendidos na livraria oficial do evento – a gritaria não se reflete em sucesso nas prateleiras. Ninguém quer dedicatória em livro, quer selfie, a praga contemporânea das redes sociais. Tanto que, entre os que cercaram Conceição, não se viu ninguém com um de seus livros nas mãos. O romance Becos da Memória, o Poemas da recordação e outros movimentos, o de contos Insubmissas lágrimas de mulheres… nadinha. Um dia antes, o mesmo ocorreu com Itamar Vieira Jr, com seu Torto Arado. Assista aos vídeos a seguir.

