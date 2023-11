Flip: O que a política tem a ver com o ‘boom’ da poesia

VEJA Mercado em Vídeo

Dividendos da Petrobras podem ser menores ao acionista, diz Fabiano Godoi

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta sexta-feira, 24. A Petrobras anunciou o tão esperado plano de investimentos para os próximos cinco anos. A estatal vai investir 102 bilhões de dólares até lá, praticamente 500 bilhões de reais. A cifra é 31% maior em relação ao plano anterior. A Petrobras promete voltar a investir em fábricas de fertilizantes e no setor petroquímico, abrindo margem para novas aquisições em ambos os setores. Cerca de 70% do total de investimentos será destinado à exploração e produção, sendo que 3 bilhões para exploração na Margem Equatorial, na costa do Amapá. O Bradesco anunciou que Marcelo Noronha será seu novo presidente e as ações fecharam em alta de 3%. Diego Gimenes entrevista Fabiano Godoi, sócio e diretor de investimentos da Kairos Capital.