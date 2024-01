Como Stênio Garcia virou piada em campanha do Burger King

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após viralizar com sua harmonização facial, o ator Stênio Garcia, 91, é a nova cara da campanha do Burger King com celebridades que exageraram nos procedimentos estéticos. Ele aparece nas redes sociais do fast food ironizando o assunto e ressaltando a promoção da marca. A campanha tem o conceito criativo da agência DAVID e o vídeo para redes sociais foi produzido pela agência JOTACOM. Além do filme, que será exibido em TV e rede social, serão veiculadas peças em OOH – em espaços públicos.