Como o veganismo mudou a forma das brasileiras tratarem os cabelos

As brasileiras começam a mudar seus hábitos de consumo no que se refere a produtos para cabelo. Pesquisa realizada pela empresa de cosméticos Flora reitera importância da inovação para conquistar nova geração de consumidoras. O estudo foi realizado em setembro, com mais de 500 mulheres com idade entre 25 e mais de 60 anos em todos os estados do Brasil. E aponta que, se antes o funil de compra passava por versões de produtos para cabelos oleosos, secos ou mistos, agora o interesse está centrado em versões com proteção térmica, veganos e os adequados às curvaturas do fio.

Shampoos e condicionadores ainda retêm a atenção de grande parte das consumidoras: cerca de 90% apontam a dupla como fundamental para os cuidados com os cabelos. Mas um exemplo no refino da procura por produtos mais elaborados está no crescimento da busca por máscaras de tratamento: 65% das consumidoras ouvidas querem introduzir esse tipo de cuidado extra no seu dia a dia. O protetor térmico, que era mais usado por profissionais, agora já atrai a atenção de 32% das usuárias. Além do interesse em itens com ácido hialurônico (46%) e colágeno (31%). A preocupação com a produção dos itens também cresce, o levantamento apontou que 61% das consumidoras se preocupam se os produtos ou marcas realizam testes em animais.

“Está claro que o acesso à informação empoderou esse consumidor. Eles sabem o que buscam em produtos para tratamentos tão pessoais”, explica Ligia Vulcano, Head de Marketing e Inovação da Unidade de Cabelos da Flora, ressaltando que nenhuma de suas marcas realiza testes em animais – outro tema sensível a essa geração.