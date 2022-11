Como Neymar pretende homenagear Bolsonaro no jogo de hoje no Catar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ao entrar em campo às 16h desta quinta-feira, 24, Neymar terá o mundo de olho em sua desenvoltura em campo, no Catar. Um em especial vai torcer para que o atacante faça um gol já na estreia da Seleção: Jair Bolsonaro (PL). É que se cumprir a promessa feita ainda durante as eleições, Neymar deve homenagear o presidente levantando as mãos com o número 22. Se mudar de ideia e fizer “arminha”, o estrago a sua imagem pode ser pior do que os problemas que enfrentou na Justiça espanhola.