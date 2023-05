Como Kate Middleton manifestou seu apoio à Ucrânia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Kate Middleton fez uma aparição surpresa na final da competição musical Eurovision, no último sábado, 13. Na ocasião, a princesa de Gales apareceu em um vídeo, gravado no início de maio, no Castelo de Windsor, no Reino Unido, tocando piano.

A performance de Kate contou com a participação da orquestra Kalush, formada por ucranianos, vencedora da edição passada da competição. A princesa ainda usou um vestido azul, uma das cores da bandeira da Ucrânia.

A #Eurovision surprise 🎹 A pleasure to join Kalush Orchestra in a special performance of last year's winning @eurovision entry. Enjoy the show, Liverpool 🪩 pic.twitter.com/y4WDuWvOvb — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 13, 2023

