Como Gabriel Medina conseguiu ‘fugir’ de Yasmin Brunet no Rock in Rio

Cauteloso, o surfista Gabriel Medina, 28 anos, avisou a produção de que não queria esbarrar com a ex-­mulher, Yasmin Brunet, 34, no camarote vip da Cidade do Rock. Dito e feito: ele foi no sábado, ela no domingo. Mais cauteloso ainda, despistou quando foi perguntado sobre o romance com a ex-BBB Jade Picon, 20, que estreia como atriz na próxima novela das 9. “Tenho de tomar cuidado para evitar novos flagras”, brincou. No dia seguinte, foi a vez de Yasmin sair pela tangente sobre os beijos em Enzo Celulari, em São Paulo. “Sério? Não tem nada mais para saberem de mim?”, revoltou-se.

Publicado em VEJA de 14 de setembro de 2022, edição nº 2806