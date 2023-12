Como foram os últimos dias da princesa Margaret, irmã de rainha Elizabeth

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O episódio Ritz da nova temporada de The Crown, que teve a parte dois lançada nesta quinta-feira, 14, mostra o declínio da princesa Margaret, irmã mais nova da rainha Elizabeth II até sua morte, aos 71 anos, em 2002. Margaret tinha como hábito fumar e beber muito desde a juventude, o que prejudicou sua saúde. Segundo a imprensa britânica, ela chegou a fumar 60 cigarros por dia e costumava beber muito uísque. Entre os anos 70 e 80, ela foi diagnosticada com hepatite e gastroenterite, além de ter parte do pulmão retirada por suspeita de câncer.

Em 1998, a princesa sofreu o primeiro de três derrames. Estava em sua casa de férias na ilha de Mustique quando sentiu tontura, dor no peito e dor de cabeça. Entre 2001 e 2002, a princesa sofreu pelo menos mais dois derrames — o último aconteceu um dia antes de sua morte, o que a fez perder os movimentos do lado do esquerdo do corpo e parte da visão. Ela morreu no dia 9 de fevereiro de 2002 em razão de complicações cardíacas causadas pelo AVC. Além dos problemas de saúde, Margaret lutava contra uma depressão. Uma das crises ocorreu em 1974, em meio ao conturbado fim do casamento com Lord Snowdon, a princesa tomou vários remédios para dormir, o que foi divulgado na imprensa como uma suposta tentativa de suicídio.