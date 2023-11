Como foi a celebração de ‘renascimento’ de Estêvão Ciavatta

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Neste mês, completam 15 anos do acidente que Estêvão Ciavatta sofreu, ao cair do cavalo, durante um passeio em seu sítio. O premiado diretor, casado com Regina Casé, celebrou o seu “renascimento” com uma missa no Rio de Janeiro. O local escolhido foi simbólico: o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, no Morro do Corcovado. A celebração foi presidida pelo reitor do Santuário, Padre Omar, que é amigo de Estêvão, e contou com convidados ilustres como Caetano Veloso.

Após a missa, houve um ato inter-religioso e cultural com a presença de representantes do budismo (Tenzin Nandrol e Virgínia Casé) e do candomblé (Célio de Omulu). “Estou muito emocionado com tanta gente linda e importante presente na minha vida. Tantos amigos, tantos médicos e enfermeiros celebrando o fato de estarmos vivos, com saúde, no alto do Corcovado, aos pés do Cristo Redentor. Foi uma cerimônia em que chorei muitas vezes. E unindo as fés. O que a gente precisa cada vez mais é de empatia, amor, compaixão. Aceitar as diferenças e aproveitá-las, porque aí que está nossa riqueza”, ressaltou Estêvão.