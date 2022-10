Como cantora brasileira começou a namorar Conor Kennedy

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Para se distrair enquanto filmava Depois do Universo da Netflix no fim do ano passado, a cantora e atriz Giulia Be, 23 anos, engatou uma troca de mensagens nas redes sociais com um estudante de direito em Washington que faz parte da “família real” dos Estados Unidos. Trata-se de Conor Kennedy, 28, o neto de Robert Kennedy formado em Harvard em história e literatura, envolvido com causas ambientais e sociais (apoiou Lula em recente passagem pelo Brasil) e aberto a bicos como modelo. O papo fluiu, encontraram-se em Miami e engataram um romance. “Nossa história é um pouquinho complexa. Não me imaginava namorando um americano, mas o amor não conhece idioma”, suspira Giulia. Ele, aparentemente, tem uma queda por cantoras — já namorou Taylor Swift e teria inspirado uma das canções de seu álbum de fossa, Red.

Publicado em VEJA de 26 de outubro de 2022, edição nº 2812