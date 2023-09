Como a Mangueira participou da Semana de Moda em Paris

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ao final do desfile da grife Chloé, durante a fashion week de Paris, o silêncio foi interrompido pela música dos tamborins, caixas e cavaquinho da Mangueira. A escola de samba do Rio de Janeiro fez as modelos, o público e a diretora criativa Gabriela Hearst cair no samba. O convite foi feito pela própria Gabriela, que deixa o cargo de direção da casa após três anos assinando as coleções. Nascida e criada no Uruguai, a estilista lembra de crescer assistindo ao carnaval do Rio de Janeiro “como se fosse uma partida de futebol” e destaca o papel da Mangueira na construção de um caminho para a igualdade de gênero no samba.

