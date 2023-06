Comentarista Paulo Morsa morre aos 78 anos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Morreu na segunda-feira, 19, o comentarista Paulo Roberto Martins, mais conhecido como Paulo Morsa, aos 78 anos. Segundo o apresentador Milton Neves, com quem ele trabalhou, o comentarista sentiu-se mal no domingo, em Atibaia, interior de São Paulo, e foi internado com um princípio de infarto. Ele fez uma angioplastia – tratamento das obstruções das artérias do coração – na segunda, mas não resistiu. A notícia da morte foi confirmada por amigos, que prestaram homenagens nas redes sociais durante a madrugada. Martins trabalhou em alguns dos principais veículos de comunicação do país, como as rádios Globo, Gazeta, Transamérica e nas TVs Cultura, Band e Record. Na Bandeirantes ele ficou famoso ao participar dos programas de debate esportivo, como o Jogo Aberto.