Comentarista da Globonews engole mosca e se enrola ao vivo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O jornalista Octavio Guedes, 56 anos, comentarista do Globonews, passou por uma situação no mínimo engraçada durante a entrada ao vivo na edição de hoje, 15, do GloboNews Mais . Ele acabou engolindo um mosquito na hora que foi chamado para falar sobre o nome de Fernando Haddad como futuro ministro da fazenda. O comentarista mal conseguiu falar e começou a tossir informando o que aconteceu. Do outro lado, o apresentador Tiago Eltz não conteve a risada. Octavio pediu uma água para a produção, mas logo se recuperou do episódio inusitado.

🚨GRAVE: O comentarista Octavio Guedes engole mosquito ao vivo na GloboNews. pic.twitter.com/aMZrgG0K08 — CHOQUEI (@choquei) December 15, 2022