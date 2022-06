Com rosto inchado, Padre Fábio de Melo confirma ter síndrome rara

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Padre Fábio de Melo confirmou ter sido diagnosticado com a Síndrome de Ménière, conhecida provocar aumento da pressão de líquidos no labirinto, parte do ouvido responsável pelo equilíbrio e audição, além de crises de tontura de duração variável, perda auditiva, vertigem sensação de zumbido e de ouvido tapado. O padre foi diagnosticado há dez anos, segundo informações do jornal O Dia. Seu sintoma é a perda de audição do ouvido esquerdo nas regiões graves. A doença não tem cura, e o tratamento deve ser contínuo. O líder religioso volta de uma viagem de uma semana por Israel com um grupo de amigos. No programa Altas Horas, da TV Globo, no último sábado, 4, previamente gravado, sua aparência já tinha chamado atenção.