Colegas da TV Globo comemoram alta de José Roberto Burnier

José Roberto Burnier recebeu alta do hospital Sírio Libanês, em São Paulo, nesta sexta-feira, 5. O jornalista, de 63 anos, estava internado desde o dia 29 de dezembro, quando sofreu um infarto agudo do miocárdio. “Alta! Graças a Deus, à equipe do doutor Roberto Kalil Filho, à enfermagem do Hospital Sírio Libanês, aos amigos e à minha querida família, Rubia, Júlia e Olivia. Vida que segue!”, escreveu ele numa rede social. Vários amigos de Burnier comemoraram a alta. Alan Severiano escreveu: “Viva”. Sandra Annenberg: “Saúde”. Jacqueline Brazil: “Que bom”. Guiliana Morrone: “Pronto para a maratona. Saúde!”.

