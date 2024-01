José Roberto Burnier revela o que salvou sua vida após infarto

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

José Roberto Burnier se recupera em São Paulo após sofrer um infarto no final do ano. O jornalista da TV Globo falou em uma rede social o que ouviu dos médicos que o atenderam. Ao mostrar o exame de seu coração, ele destacou na imagem como seu organismo agiu. Segundo os médicos, seu condicionamento físico o livrou de sequelas do ataque cardíaco. “Quando os médicos falam que temos que fazer exercícios físicos, eles sabem o que dizem. Só escapei porque eu estava condicionado. Meu coração teve força para criar os ‘atalhos’ que me salvaram”, escreveu em uma rede social.