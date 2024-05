CNN deixa megalomania de lado e promove repórteres a âncoras

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com a confirmação da saída da apresentadora Raquel Landim da CNN Brasil, o canal anunciou mudanças na programação. O telejornal Brasil Meio-Dia, lançado em setembro do ano passado, deixará de existir. O principal telejornal do canal de notícias, o CNN 360 começará logo após o encerramento do Bastidores CNN, e será apresentado pela dupla Iuri Pitta, analista de política efetivado como âncora, e Débora Bergamasco, ex-repórter e apresentadora do SBT contratada em fevereiro. Já Basília Rodrigues, analista de política, assumirá O Grande Debate. O canal vem se reinventando após uma série de demissões e se reposicionou fortemente no digital. Esse movimento, de promoção dos jornalistas da casa, valoriza seus profissionais, sem a megalomania de fazer grandes contratações.