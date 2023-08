CNN Brasil anuncia demissão de apresentador

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A CNN Brasil anunciou nesta terça-feira, 15, a demissão do jornalista Rafael Colombo. “Fui demitido hoje pela CNN. Agradeço aos colegas e amigos que fiz. E principalmente aos que me assistiram ao longo desses três anos. Vamos em frente”, escreveu ele no X (ex-Twitter). Internamente, se diz que o motivo tem a ver com o maior foco em análises e comentaristas no ar. No último mês, a emissora sofreu uma outra baixa importante: Daniela Lima foi para a Globonews. O clima na emissora segue tenso com as movimentações na redação.

