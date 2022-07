Clubes de tiro ou biblioteca: A resposta da Bienal de SP a Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

As filas dobravam as esquinas próximas. Dentro do Expo Center Norte, uma multidão ávida por lançamentos literários, sessões de autógrafos, à procura de promoções ou a chance pelo encontro com seus autores preferidos. O clima da Bienal do Livro de São Paulo, que começou neste sábado, 2, e vai até domingo, 10, é bem diferente do que o presidente Jair Bolsonaro (PL) anda pregando em suas lives. A estimativa de público era de 600 mil pessoas. A ver pelo que foi esse primeiro final de semana, a meta será batida com facilidade: 1 milhão de ingressos foram vendidos.

Na quinta-feira, 30, o presidente apresentou números crescentes do armamento do país, desde que flexibilizou o porte de armas para a população. E resolveu assustar os internautas afirmando que, se perder a eleição para Lula (PT), isso volta a ser um problema: “Não esqueça que o outro cara, o de nove dedos, já falou que vai acabar com o armamento no Brasil. Vai recolher as armas, clube de tiro vai virar biblioteca, como se ele fosse algum exemplo pra isso”.

'Com Lula, clubes de tiro irão virar bibliotecas', diz Bolsonaro. A foto abaixo não é de um clube de tiro. É a fila da Bienal do Livro hoje em São Paulo. Mais de 1 milhão de ingressos foram vendidos. A gente quer mais livros e menos armas. pic.twitter.com/hzdEVoyPvi — Renato Terra (@terra30) July 2, 2022

Se liga nos primeiros bookstans a chegarem na Bienal do Livro SP! O meu estande fica bem em frente à entrada principal, impossível não achar! 🚀#SubNaBienal #bienaldolivrosp pic.twitter.com/aomLy2NC8v — Submarino #SubNaBienal (@submarino) July 2, 2022