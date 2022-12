Quatro novos filmes imperdíveis sobre o Natal – e um para ignorar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Natal é sinônimo de tempo com a família e descanso. E para entrar no clima das comemorações, a coluna selecionou cinco filmes que valem a pena serem assistidos e um que é melhor nem colocar na lista. Confira!

Um Natal Cheio de Graça – Estreou no dia 30 de novembro na Netflix. A história, de produção nacional, gira em torno do personagem Carlinhos (Sérgio Malheiros), que resolve fazer uma visita surpresa para a namorada e pedi-la em casamento. Mas, ao chegar na casa, descobre que estava sendo traído. Ao conhecer Graça (Gkay), Carlinhos resolve levá-la ao Natal para impressionar sua família tradicional.

Uma Quedinha de Natal – Já está no catálogo da Netlifx. O longa acompanha a história de uma herdeira mimada (Lindsay Lohan), que depois de perder a memória em um acidente de esqui, acaba sob os cuidados de um desafortunado viúvo e sua filha, durante as festas de fim de ano. Com referências a filmes de Lohan que marcaram os anos 2000, como Meninas Malvadas, este é o retorno da estrela que estava há mais de dez anos longe dos sets.

Spirited – A produção da Apple tem potencial para ser o favorito da lista. O musical é uma adaptação do clássico conto de Dickens, sobre os três fantasmas do Natal: Presente, Passado e Futuro. A cada véspera de Natal, o Fantasma do Natal Presente (Will Ferrell) seleciona uma alma perdida para ser recuperada em uma visita dos três fantasmas. Só que este ano ele escolheu a pessoa errada, Clint Briggs (Ryan Reynolds). Pela primeira vez, a história é contada da perspectiva dos fantasmas e recheada de humor.

The Guardians of the Galaxy Holiday Special – Disney+ lançou mundialmente no dia 25 de novembro e tem tudo para conquistar todos os públicos, além, é claro, dos fãs da Marvel. O especial traz a turma de mercenários espaciais em uma missão natalina, mas não menos cheia de ação e comédia. No elenco estão presentes todos os personagens da saga, além da participação do ator Kevin Bacon interpretando ele mesmo. Após os eventos narrados em Vingadores: Guerra Infinita (2018) e Ultimato (2019), Peter Quill (Chris Pratt) está sozinho sem a companhia de Gamora (Zoë Saldaña). Os integrantes dos Guardiões decidem ir até a Terra em busca do presente perfeito para o parceiro.

E o que não vale assistir…

Ele acredita em Papai Noel – Está na Netflix a produção natalina que não vale a pena assistir. Na história, Lisa (Christina Moore), uma mãe solteira e jornalista, não acredita no Natal. Ela conhece um advogado chamado Tom (John Ducey). Os dois começam a namorar. Acontece que Tom ama o Natal e ainda acredita na existência do Papai Noel (e elfos) – mesmo tendo mais de 40 anos. O filme é bobo, com clichês que envolvem comédias românticas e ainda duvida da inteligência do espectador.