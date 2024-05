Céline Dion faz revelações em documentário sobre sua doença incurável

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No trailer do documentário Eu Sou Céline Dion, que estreia no Prime Video, no dia 25 de junho, Céline Dion, 56, abre a sua intimidade e rotina com a doença que a afastou dos palcos. Ela possui uma condição neurológica rara, a chamada síndrome da pessoa rígida (SPR), e falou, pela primeira vez, sobre o medo de compartilhar o diagnóstico e a saudade de se apresentar. “Fui diagnosticada com uma condição neurológica muito rara. Antes eu não estava pronta para falar, mas agora estou. Estou trabalhando muito todo dia, mas eu admito que tem sido difícil”. Os filhos de Céline, René-Charles, de 23, e os gêmeos Nelson e Eddy, de 13, também aparecem no documentário. Além de imagens de arquivo de shows e de gravações em estúdio. A cantora chora várias vezes no trailer, que mostra alguns dos exercícios que ela faz no tratamento à SPR.