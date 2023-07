Casamento de Harry e Meghan está por um fio, dizem tabloides

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Surgem rumores cada vez mais constantes de que o casamento do príncipe Harry com a duquesa Meghan Markle passa por uma turbulenta crise. Ao longo dos últimos dias, várias publicações internacionais vêm dando detalhes do afastamento dos dois. Um contato da revista OK! Magazine relata que Harry e Markle vão passar um período afastados, em seus projetos pessoais, para aliviar tensões. “A separação temporária pode ser a única forma deles compreenderem suas diferenças e depois retomarem mais fortes do que nunca”, diz a revista.

Markle passará as próximas semanas na mansão deles, na cidade de Montecito, focada na reconstrução de sua carreira como atriz. Já Harry vai à África rodar um documentário. Especialista nas dinâmicas internas da família real britânica, a analista Daniela Elser diz que a ida de Harry para a África é um empenho do príncipe em “rejuvenescer”, enquanto Markle fica em casa “focada na construção de sua própria marca e em fazer milhões”.





Siga