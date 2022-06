Casamento de Britney Spears é invadido por ex-marido fazendo live

O casamento de Britney Spears e Sam Asghari começou com fortes emoções – e um penetra inusitado! É que o cantor Jason Alexander, ex de Britney, resolveu aparecer na festa, nesta quinta-feira, 9, na Califórnia, Estados Unidos, fazendo inclusive uma live no Instagram. Pela transmissão é possível ver parte da decoração – uma capela com rosas – e alguns seguranças já na entrada. Ao se aproximar dos profissionais, Jason disse que tinha sido convidado pela cantora, e que ela é sua “primeira e única esposa”. Segundo o site TMZ, a polícia foi chamada à casa de Britney. Britney e Jason se casaram em janeiro de 2004 em uma cerimônia improvisada em Las Vegas, e se separando 55 horas depois.

Assista aos vídeos abaixo:

Britney Spears' wedding was just dramatically interrupted, as her first husband, Jason Alexander, showed up trying to crash the event … resulting in a police response. https://t.co/twc25BOhKB

— TMZ (@TMZ) June 9, 2022