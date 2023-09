Casal gay de ‘Terra e Paixão’ será realeza de Parada LGBTQIAPN+

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Rogéria Meneghel e Milton Cunha unem forças e realizam a Parada LGBTQIAPN+ de Madureura, no subúrbio do Rio, que acontece dia 29 de outubro em homenagem a Loren Rainha do Buá, idealizadora da festa, falecida em 2021 vítima de COVID. Casal gay de Terra e Paixão, Amaury Lorenzo e Diego Martins serão os reis da Parada. O evento, que por quase duas décadas transformou as ruas do bairro em um movimento em prol do respeito à diversidade conta com a direção artística do carnavalesco e comentarista de carnaval pela TV Globo, engajado na defesa e promoção da cultura brasileira. “Este é um movimento de alegria, uma manifestação eclética e diversa, em um bairro que também tem essa peculiaridade. Madureira é a terra do funk, do samba, do charme, das religiões de matriz africana e da diversidade. É uma Parada do povo”, comenta Milton.

Serviço: Parada LGBTI+ de Madureira – A Retomada / Data: 29 de outubro / Local: Madureira, concentração em frente à quadra do Império Serrano / Horário: concentração a partir das 09h / Classificação: livre

Publicidade

Siga