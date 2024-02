Carol Barcellos foi orientada a não dar indiretas no ‘Globo Esporte’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ao terminar o Globo Esporte desta quarta-feira, 14, Carol Barcellos se despediu com um “sejam felizes”. Telespectadores imediatamente apontaram ali uma possível indireta, principalmente porque na edição do programa, uma matéria com Marcelo Courrege acabara de ser exibida. A frase de Carol também pegou mal internamente. A direção do esportivo chamou sua atenção, segundo fontes, orientando-a a manter o padrão de despedidas sem fugir do tom. Marcelo e Carol assumiram o romance durante o carnaval. A ex de Marcelo, então amiga de Carol, o acusa de traição. O novo casal está escalado para cobrir as Olimpíadas de Paris, em julho.