Carol Barcellos assume romance com Marcelo Courrege; ex o acusa

Marcelo Courrege, 42 anos, e Carol Barcellos, 42, jornalistas de esporte da TV Globo, assumiram namoro indo juntos assistir à primeira noite de desfiles do Grupo Especial das escolas de samba do Rio de Janeiro, no domingo, 11. A notícia, porém, não foi bem recebida por todos. O motivo é pelo fato de Courrege ter sido casado com Renata Heilborn, também jornalista da Globo, e Carol, sua atual, ter sido madrinha de casamento do ex-casal. Marcelo e Renata eram casados desde 2014, mas a relação chegou ao fim no ano passado.

Renata, após perceber que o novo romance se tornou público, resolveu se pronunciar nas redes sociais, acusando o ex de traição. “Fui casada durante dez anos — no total, foram 12 anos de relacionamento. Primeiro ponto: meu casamento não era aberto. Que isso fique muito claro. Segundo: descobri da pior forma possível que meu ex-marido tinha um caso com uma amiga minha — madrinha do meu casamento. Num momento em que estava frágil, após pedir demissão da TV Globo, descobri que ele estava com uma amiga — daquelas confidentes e que eu convivia diariamente. Eu demorei para ficar bem, para me refazer da decepção. A traição de um amigo abre um buraco muito mais profundo. Mas não era uma opção parar de viver. Eu não merecia isso”.

