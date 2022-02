Carnaval 2022: o desafio de Sabrina Sato

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com a confirmação do Carnaval do Rio e de São Paulo nos mesmos dias (22 e 23 de abril), Sabrina Sato, rainha de bateria em escolas nas duas cidades, viu-se com um intervalo de parcas três horas entre as apresentações. Ela, no entanto, diz que nem passou pela cabeça abrir mão de um dos sambódromos. “Já estou fazendo as duas fantasias e vou dar conta de tudo”, garante. Entre os esforços que não vai medir está o aluguel, por conta própria, de indispensável jatinho. Além de desfilar pela Gaviões da Fiel, onde brilha desde 2010, e pela Vila Isabel, reinado de oito anos brevemente interrompido em 2020, Sabrina ainda é musa de camarotes cariocas e paulistanos. Tem gás para tudo isso e mais um pouco: “Estou preparada, vacinada, com tudo em cima”.

Publicado em VEJA de 2 de março de 2022, edição nº 2778