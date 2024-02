Carlinhos Brown se emociona em festa para Yemanjá, em Salvador

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Carlinhos Brown esteve presente em mais uma edição da tradicional festa de Yemanjá, nesta sexta-feira, 2, na Vila Caramuru, em Salvador (BA), onde se apresentou para uma multidão ao lado de Daniela Mercury. Na madrugada anterior, puxou o afoxé com um grupo de religiosos na orla de Rio Vermelho. Um dia antes ele esteve no encontro no dique do Tororó levando os presentes para a “rainha do mar”.