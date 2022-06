Candidato à presidência lançou livro “picante e avassalador”; leia trecho

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Luciano Bivar (União Brasil), que acaba de oficializar sua candidatura na “terceira via”, na tentativa de romper com a polarização entre Lula e Jair Bolsonaro nestas eleições, lançou em 2019 o sugestivo livro 50 Formas de Amar, Uma é Matar: Um livro picante, avassalador, surpreendente e extremamente sentimental. Vendido nos sites de livrarias por cerca de 36 reais, o livro tem 200 páginas.

Um trecho da obra descreve uma cena de sexo a três, dando o teor da narrativa de Bivar: “Em um cubículo próximo, vi uma mulher belíssima, de quatro, fazendo boquete em um homem, enquanto outro a seduzia por trás. Não havia nenhuma relação entre os dois homens, mas mulheres se beijando e se acariciando era algo comum naquela sala”.

Diz a sinopse da obra: “A história deste livro se passa nos cenários mais românticos do mundo, Veneza, Paris e Nova York, onde os lugares mais excitantes e curiosos do existencialismo humano são vividos. Rick, para não perder Suzie, resolveu fazer o contrário do que fazem todos os amantes: deixá-la livre, sem pressioná-la, porém, sempre presente em seus pensamentos com os mais belos sentimentos de amor. As provações dessa narrativa têm o mais impressionante e comovente desfecho de uma história de amor jamais contada na literatura”.