Caetano Veloso em dia de espectador na Bahia

Caetano Veloso está com a turnê Meu Coco marcada em diversas cidades – como Ribeirão Preto e Campinas, em São Paulo; Amsterdam e Bruxelas, na Europa. Mas escolheu o verão de Salvador, na Bahia, para passar uma temporada com a família, curtir a folia no Camarote Expresso 2222, com a presença do amigo Gilberto Gil e da Ministra da Cultura, Margareth Menezes, além de se apresentar no carnaval de Recife (PE).

Para se despedir do Nordeste, Caetano prestigiou o sobrinho J. Velloso, no dia 25 de fevereiro, na Casa da Mãe, no Rio Vermelho. “O show foi uma comemoração do projeto Cavaleiros de Jorge, com participação de outros cantores. Caetano ficou muito impressionado com as participações, acompanhou o show todo, ficou muito feliz e foi uma despedida do verão da Bahia. E depois alguns amigos e família foram para a casa de Caetano comemorar a noite”, disse Jorge Veloso à coluna. O espaço cultural, que fica em frente à Casa de Iemanjá, em Salvador, e por isso recebe esse nome, é frequentado por Caetano e família e vai continuar recebendo os shows de J. Velloso nos próximos meses. Uma dica e tanto.