Cacique Cobra Coral chega a Londres para evitar chuva durante coroação

No próximo sábado, 6, acontece a coroação do rei Charles III. O evento, que reúne centenas de cidadãos, membros da família real e chefes de estado de diversos países, tem previsão de um dia nublado e úmido, com possibilidade de algumas pancadas de chuva, de acordo com o serviço meteorológico nacional do Reino Unido. Para evitar adversidades, a cerimônia vai contar com uma força sobrenatural para garantir o bom tempo: a presença da médium que diz incorporar o Cacique Cobra Coral, capaz de manipular o clima.

A Fundação Cacique Cobra Coral (FCCC), responsável por gerir os trabalhos do espírito, compartilhou em suas redes sociais, na quinta-feira, 4, que estava em Londres, na “contagem regressiva”. A entidade já esteve presente em outros grandes eventos da realeza, como o casamento do príncipe Harry com Meghan Markle em 2018, além de posses presidenciais e festas de Réveillon.

