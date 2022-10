Cabo Daciolo e a relação de Bolsonaro com a maçonaria

Após a propagação das imagens de Bolsonaro (PL) discursando em encontro numa maçonaria, outro vídeo de 2018, agora de Cabo Daciolo (PDT), viralizou. Nele, Daciolo afirma que precisa “revelar algo à nação” e, na sequência, aponta Bolsonaro como maçom. “Eu não acredito que houve facada. Ele estava com uma enfermidade, precisava operar e, aí, a maçonaria montou todo esse espetáculo. É o que eu acredito”, diz, em tom conspiratório. Na manhã desta terça-feira, 4, a coluna mostrou a repercussão de um antigo vídeo de Bolsonaro na maçonaria. Na gravação, o presidente fez discurso pedindo votos a sua campanha. Veja a reação na internet.

que a facada foi falsa TODO MUNDO já sabia mas ver o vídeo do cabo daciolo falando com todas as letras que a facada foi falsa e foi organizada pela maçonaria depois de ver o vídeo do bolsonaro na maçonaria foi 🤯

— juridico jake gyllenhaal (@dinlenrau) October 4, 2022