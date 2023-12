Buchecha participa da campanha Natal Azul com tema ‘Nosso Sonho’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com o lançamento do filme Nosso Sonho, que conta a história da dupla de funk Claudinho & Buchecha, Buchecha, parceiro e embaixador do projeto Natal Azul, ofereceu uma sessão cinematográfica do filme para as crianças assistidas pela iniciativa. O momento aconteceu no sábado, 9, em frente ao Instituto Dr. Veit, na Tijuca, Rio de Janeiro.

“A atitude e solidariedade e amor em ajudar o próximo é uma forma de cumprir o propósito. O Natal Azul nasceu como uma semente há 23 anos com o sonho de transformar e impactar famílias e crianças das comunidades carentes. Do sonho à realidade que hoje floresceu são mais de 2 mil crianças atendidas pelo projeto. De lá pra cá muita coisa mudou, crescemos, evoluímos e tornamos o dia da grande Festa do Natal Azul ainda mais especial para as crianças, famílias e colaboradores”, afirma Dr. Veit, idealizador do projeto.

O projeto beneficia escolas públicas e associação de comunidades do Rio e Grande Rio. Com o apoio de parceiros e colaboradores são arrecadados durante todo o ano, brinquedos e kits de higiene oral completos para o uso durante todo o ano, doados no dia do evento. A festa conta com recreações, teatro educativo, brinquedos de diversão, além da presença do Papai Noel Azul e dos dentistas azuis, que se fantasiam de princesas e super-heróis. Além, de uma refeição com cardápio infantil completo.