Bruno Pereira e Dom Phillips ‘estarão’ em desfile político do Salgueiro

Mortos em um contexto de crescente violência contra povos indígenas e a floresta amazônica, o indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips serão homenageados pelo Acadêmicos do Salgueiro, no carnaval deste ano. Os dois foram mortos em junho de 2022, nas proximidades de Atalaia do Norte, município a 1.136 km de Manaus, por criminosos que atuavam em uma rede de pesca e caça clandestina, com ligações com o narcotráfico.

A homenagem – com direito a estátua deles na penúltima alegoria – estará inserida no enredo sob título Hutukara, que na língua Ianomâmi significa “o céu original a partir do qual se formou a terra”´. O Salgueiro pretende exaltar a mitologia Ianomâmi e levantar a bandeira pela defesa da Amazônia. “Bruno e Dom eram defensores da Amazônia e da causa indígena. É importante que a gente mantenha viva a memória deles e continue lutando por essas causas”, diz o biólogo Pedro Ribeiro, integrante do Salgueiro. Os dois também são lembrados no ótimo samba da escola, que em certo trecho menciona: “Antes da sua bandeira, meu vermelho deu o tom / Somos parte de quem parte, feito Bruno e Dom”.