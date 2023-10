Bruno de Luca responderá por omissão de socorro a Kayky Brito

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Por Giovanna Fraguito Atualizado em 16 out 2023, 20h03 - Publicado em 16 out 2023, 20h00

A Justiça do Rio acatou o pedido do Ministério Público do Rio e determinou que Bruno De Luca irá responder por omissão de socorro no caso de Kayky Brito. Em imagens de câmeras de segurança, o ator aparece em indo embora do local do atropelamento, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, sem socorrer Kayky, com quem estava bebendo no quiosque. O advogado de Bruno, Rodrigo Brocchi, disse que o ator não cometeu o crime de omissão de socorro já que outras pessoas prestaram assistência à vítima. Ele ressaltou que Bruno não foi o causador do acidente e não tinha obrigação específica de prestação de socorro.

