Bronzeado, ACM Neto se autodeclara pardo

ACM Neto (União Brasil) apareceu bastante bronzeado em entrevista à TV Bahia nesta segunda-feira, 12. Indagado pelo jornalista Vanderson Nascimento, que é negro, sobre a autodeclaração feita à Justiça Eleitoral de que seria pardo, ACM se irritou. “Oh, Vanderson, vamos lá. Quem é que faz minha leitura social como branco?”, disparou, recebendo como resposta: “Toda a sociedade”.

Herdeiro político de ACM, seu avô, branco, Neto ainda atacou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de confundir a identidade de raça no país. A Bahia, seu estado, tem quase 80% da população negra. “Eu me considero pardo. O erro é do IBGE e não meu. Em 2016 eu fui candidato a prefeito de Salvador, e naquela época não existia fundo eleitoral, nem cota, eu me declarei pardo. Eu estou muito à vontade. Eu me considero (pardo). O povo baiano é muito misturado. Agora é engraçado, Rui Costa, governador da Bahia, se declarou pardo. O candidato a vice do PT se declarou pardo. O nome disso é preconceito. Eu sou um cara que respeita todo mundo. Governei Salvador de maneira plural. É como eu me enxergo”, afirmou.

Há realmente maior número de registros de candidaturas de pessoas negras nas eleições 2022 ou houve aumento de fraude na autodeclaração racial? Eis a questão.#Eleicoes2022 #acmneto https://t.co/ZOLULXmagr — Flávia NS (@luataurinaa) September 13, 2022