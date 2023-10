Britney Spears cita o Brasil como um dos momentos mais felizes da sua vida

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

24 out 2023

Por Giovanna Fraguito - 24 out 2023

Na biografia A Mulher em Mim, lançada nesta terça-feira, 24, Britney Spears, 41, desabafa sobre assuntos delicados da vida, como os ex-namorados e a tutela do pai, mas também sobre momentos de felicidade. A cantora relembrou sua passagem pelo Brasil, em 2001, que segundo ela é uma de suas lembranças mais leves.

“Quando penso naquela época, eu estava realmente vivendo um sonho, vivendo o meu sonho. Minhas turnês me levaram para o mundo todo. Um dos momentos mais felizes que vivi durante as turnês foi tocar no ‘Rock in Rio’, em janeiro de 2001. No Brasil, me senti livre como uma criança, em alguns aspectos — uma mulher e uma criança ao mesmo tempo. Eu me sentia corajosa àquela altura, cheia de pressa e ímpeto”, escreveu Britney, que se apresentou para cerca de 250 mil pessoas no Rio de Janeiro.

A cantora também descreveu como ela e a equipe aproveitaram a cidade, no auge dos seus 19 anos. “À noite, meus dançarinos e eu mergulhávamos nus no mar, cantando, dançando e rindo uns com os outros. Ficávamos conversando por horas sob a lua. Foi muito bonito. Exaustos, fomos para as saunas, onde conversamos mais um pouco. Eu era capaz de cometer alguns pecados, na época — nadar nua, ficar acordada conversando a noite toda —, nada exagerado. Tinha gosto de rebelião e de liberdade, mas eu só estava me divertindo e agindo como uma jovem de 19 anos.”