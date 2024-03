Bradley Cooper e Gigi Hadid: o casal mais aguardado do Oscar; entenda

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Bradley Cooper e modelo Gigi Hadid pretendem oficializar o namoro durante o Oscar 2024, neste domingo, 10. O ator, que está indicado na categoria Melhor Ator por sua atuação em Maestro, deverá chegar na festa da Vanity Fair acompanhado pela primeira vez da namorada, segundo o site Page Six. Os dois têm sido vistos juntos desde outubro do ano passado, mas seguem discretos sobre o relacionamento. De acordo com amigos próximos de Gigi, o romance está “definitivamente está ficando mais sério, eles estão totalmente apaixonados”. Outras fontes disseram que ela estará com o namorado nas luxuosas festas pós-Oscar, mas ainda não se sabe se chegarão juntos no evento principal. A aparição do casal no tapete vermelho do Oscar segue uma incógnita, o que torna a chegada bastante aguardada.