Brad Pitt ou Ben Affleck? Ex-namorada revela quem foi o melhor parceiro

Ex-mulher do vocalista Chris Martin, do Coldplay, com quem tem dois filhos, Gwyneth Paltrow abriu o jogo sobre seus antigos namoros com Brad Pitt e Ben Affleck. A atriz participou de um episódio de Call her daddy, podcast estadunidense de conselhos e humor, na última quarta-feira, 3, e respondeu perguntas polêmicas sobre seus ex-parceiros.

A atriz confessou que discutia mais com Ben, e que Brad era o mais romântico. Quando questionada sobre a vida sexual com os dois, ela respondeu na lata: “Brad era aquele tipo com quem você tem grande química, o amor da sua vida. Ben era tecnicamente excelente”.

Além desse jogo, Gwyneth também foi desafiada a uma rodada de “Transa, casa e mata”, em que teve que escolher entre Brad, Ben e Chris. “Obviamente eu casaria com Chris Martin, porque ele me deu meus dois filhos que são os amores da minha vida”, disse a atriz, que foi casada com o cantor de 2003 a 2016. Ela optou por “matar” Ben, e a “transa” acabou sobrando para Brad Pitt.