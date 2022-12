Bonner e Renata quebram protocolo do JN na homenagem a Pelé

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

William Bonner e Renata Vasconcellos encerraram o Jornal Nacional de maneira diferente nesta quinta-feira, 29, ao homenagearem Pelé, após a morte do Rei do Futebol.

Em vez de se despedir dos telespectadores sentados na bancada, os jornalistas terminaram o programa em pé, em sinal de respeito a um dos maiores atletas de todos os tempos.

Além disso, os comunicadores permaneceram em silêncio no final do JN, sem dar o tradicional “Boa noite” ao público. Enquanto eles ficaram lado a lado no cenário, a câmera focalizava a foto de Pelé no telão ao fundo.